250ste vestiging voor opslag-expert Shurgard

Shurgard, Europa’s grootste specialist in tijdelijke opslagruimtes, heeft zopas zijn 250ste vestiging geopend. Die kwam in het Franse Argenteuil, in de Parijse regio. Het Luxemburgse bedrijf, dat sinds oktober 2018 op de Brusselse beurs noteert, werd opgericht in 1995 en rondde de kaap van de 200 vestigingen in 2015. Nu staat de teller dus op 250, goed voor 1,2 miljoen vierkante meter verhuurbare ruimte. De groep is actief in zeven landen: naast België en Frankrijk zijn dat nog Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Daarmee is de expansiehonger van de groep met de opvallende ‘vuurtoren’ nog lang niet gestild. Begin september kondigde Shurgard nog aan de komende jaren gemiddeld 170 miljoen euro per jaar te willen investeren in de uitbreiding van zijn portefeuille. Vanaf 2024 moeten er jaarlijks 16 nieuwe vestigingen de deuren openen, goed voor 90.000 vierkante meter extra aan verhuurbare oppervlakte. Op de beurs van Brussel liet het aandeel gisteren 1,10 procent liggen na een dividendknip van 0,55 euro bruto. De groep keert traditiegetrouw 80 procent van de huurinkomsten uit aan zijn aandeelhouders. (krs)