Voor extra (robot)ogen in huis: Amazon lanceert thuisrobot Astro

Het Amerikaanse e-commerce- en technologiebedrijf Amazon heeft dinsdag de thuisrobot Astro voorgesteld, een soort tablet op wielen, die functioneert op basis van de software van de Alexa-stemassistent. Amazon stelde de robot, die in de Verenigde Staten voor 1.000 dollar (856 euro) op de markt komt, voor op een evenement. Er was te zien hoe de robot huisdieren in het oog houdt in huis terwijl de bewoner weg is of een kind volgt door het huis gedurende een videocall.

Het scherm, waarop standaard twee cirkels te zien zijn die ogen moeten voorstellen, is in staat om te rijden met een snelheid van een meter per seconde. Het bevat ook een periscoop waarmee het camerabereik uitgebreid kan worden. Astro zal later dit jaar verkocht worden, zij het voorlopig uitsluitend op uitnodiging. (krs, blg)