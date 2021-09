Hevige rellen aan parlement in Paraguay

Aan het Congresgebouw in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción zijn woensdag zware rellen uitgebroken. Landbouwers en leden van de inheemse gemeenschap zijn er slaags geraakt met de politie.

De demonstranten hebben auto’s in brand gestoken en hebben stenen naar de agenten gegooid, zo meldt de radiozender ABC. De veiligheidsdiensten hebben waterkanonnen en traangas ingezet. De politie meldt op Twitter dat zeven agenten gewond zijn geraakt bij de rellen. Op een foto is ook te zien dat een van de politiemensen geraakt werd door een pijl.

Het protest is gericht tegen een wetshervorming waarmee het bezetten van particuliere gronden in de toekomst kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. In Paraguay vinden geregeld conflicten rond land plaats. Kleine boeren en inheemse bevolkingsgroepen houden regelmatig percelen bezet waarop zij aanspraak denken te maken.

Ondanks het protest hebben de parlementsleden de wetshervorming goedgekeurd.

© AFP

© AFP