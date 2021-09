Een vrouw kijkt in het Deense Kunsten Museum naar een leeg canvas genaamd: ‘Take the money and run’. — © EPA-EFE

Denemarken

De Deense kunstenaar Jens Haaning (56) veroorzaakt heel wat heisa met zijn nieuwste werk ‘Take the money and run’. Omdat hij inderdaad is gaan lopen met het geld van het Deense Kunsten Museum. 75.000 euro had hij gekregen om een werk te maken, maar hij leverde twee lege kaders af. Die canvassen trekken nu wel wereldwijd de aandacht. Is het dan toch kunst?