My name is Bond… en mijn DB5 kost 3,2 miljoen euro

In de nieuwste James Bond-film No time to die kruipt Daniel Craig – alias geheim agent 007 – opnieuw achter het stuur van zijn Aston Martin DB5. Voor de legendarische Britse autobouwer het sein om een limited edition van 25 stuks te produceren: de DB5 ‘Goldfinger Continuation’. Volledig met de hand gemaakt en inclusief replica’s van de Bond-gadgets (waaronder de wegdraaiende nummerplaat of de – voor alle duidelijkheid niet werkende – mitrailleurs in de richtingaanwijzers). Prijskaartje: 2,7 miljoen pond, omgerekend 3,2 miljoen euro, exclusief taksen. Helaas voor wie dat bedrag ergens in een schuif heeft liggen en bereid is die smak geld neer te tellen: de 25 exemplaren waren in geen tijd uitverkocht. Een daarvan zou zijn gekocht door een anonieme Belgische verzamelaar.

Voor de liefhebbers: er bestaat ook een miniatuurversie voor kinderen: de DB5 Junior ‘No time to die edition’. Met een ‘kleiner’ prijskaartje van zo’n 100.000 euro. (krs)