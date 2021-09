AA Gent, frigo’s met een krasje: waarom de Buffalo’s maar niet aan een typeploeg geraken

Match nummer zeventien voor AA Gent, elftal nummer zeventien? Geen Buffalo-basisploeg die dit seizoen al twee keer dezelfde was. Een noodzakelijk kwaad. “Als wij twee weken met dezelfde ploeg spelen, liggen er direct een paar in de lappenmand.”

Odjidja, Depoitre, Nurio, Okumu en Samoise: AA Gent sloot weer wat opgelapte spelers in de armen op training. Maar nu is, naast Hjulsager en Bruno, Chakvetadze weer even out, met last aan de heup. Zo gaat het al sinds juli bij de Buffalo’s. Spelers vallen uit, spelers vallen in. Een voltallig fitte kern had Hein Vanhaezebrouck nooit ter beschikking. Het maakt dat hij nog geen enkele basisploeg twee keer het veld opstuurde. In zestien matchen – in amper honderd dagen – verschenen al zestien verschillende elftallen aan de aftrap. Bittere noodzaak gezien de moordende kalender.

“Er zijn er die zeggen dat wij in staat zijn om twee weken met dezelfde ploeg te spelen. Als wij dat doen, liggen er direct een paar in de lappenmand. Hadden we niet zo vaak gewisseld, dan waren er nog langer out geweest. Wie is in staat er alle drie dagen vol voor te gaan? Zo hebben wij er weinig.”

© BELGA

Vanhaezebrouck lijkt soms de zaakvoerder van een elektrozaak met in de etalage voornamelijk spullen met een krasje. De frigo’s zijn weliswaar goedkoper, maar er schort wel sneller iets aan. Zie AA Gent en de meeste andere Belgische clubs. Wat in België ‘van de camion’ valt, heeft onderweg vaak al een deukje opgedaan. “Je kan wel een krachtmens zijn op het veld, maar misschien recupereer je niet snel genoeg. Frank Lampard was een fysiek beest, maar hij herstelde zo snel dat hij elke drie dagen kon spelen. Hans Vanaken is ook zo. Hoe zelden is die out? En hij staat er bijna elke week. Als je daar nog zo veel voetbalkwaliteiten aan koppelt, dan ben je een topspeler, uitzonderlijk voor onze competitie. Goeie voetballers met een grote motor en zelden blessures: die zijn voor ons moeilijk haalbaar. Die komen de grote competities zoeken. Daarom ben ik zo verbaasd dat Vanaken hier nog speelt.”

Niet veel minder dan Club Brugge

Zolang de kalender geen zuurstof laat, blijft het pappen en nathouden. Zoals vanavond tegen Anorthosis uit Cyprus, dat met de 34-jarige Christodoulopoulos een speler heeft met “misschien wel de beste traptechniek van de wereld.” Vooral de defensie is dun bezet en kan nauwelijks blessures opvangen. Al bidt de trainer ook dat Odjidja en/of Hjulsager weer snel aansluiten. Het vele wisselen heeft namelijk gevolgen. Puntenverlies. Niveaudaling. AA Gent is onvoorspelbaar. “Zondag zag ik weer te weinig lef, te weinig initiatief. Dat moet echt veel beter. Odjidja en Hjulsager kunnen dat. Zij hebben een positieve arrogantie over zich. Ik kan ermee leven dat zij veeleisend zijn naar hun collega’s. Dat is een goeie zaak. Wij hebben er te weinig die een ander op hun plaats durven te zetten.”

En anders neemt Vanhaezebrouck die rol ook op zich. Zo verweet hij Castro-Montes een week geleden zijn defensieve werk te verwaarlozen. “Tegen Cercle was dat beter, maar dan kan je niet aanhalen dat het offensieve dan minder is. Bij een topploeg moet je beide kunnen. Mocht Mata dat zeggen, dan zoekt Club Brugge meteen een andere. Niet dat ik ons op hetzelfde niveau als Club Brugge wil zetten, maar er toch ook niet mijlenver onder...”