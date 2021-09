Vanaf 1 oktober veranderen de regels rond PLF: enkel nog elektronisch en tot 180 dagen vóór de reis

Vanaf vrijdag, 1 oktober, kan je het Passenger Locator Form (PLF) al invullen nog vóór je op reis vertrekt. Tot 180 dagen op voorhand, om precies te zijn. Bovendien zal dat alleen nog maar online kunnen, want: de papieren versie van het reisdocument verdwijnt. Waarom is dat beslist? En wat moet je doen wanneer je geen computer of smartphone hebt?

Vanaf 1 oktober gaan heel wat coronamaatregelen op de schop, tegelijkertijd treden er ook een aantal nieuwe in werking. Zoals de afschaffing van het papieren PLF-document. Tot nog toe diende iedere Belg die langer dan 48 uur in het buitenland verbleef en naar ons land terugkeerde, binnen de 48 uur voor aankomst in België een PLF invullen. Vanaf vrijdag zal die regel dus verdwijnen.

Wanneer moet je het PLF-document dan wel invullen? Dat kan nog steeds vlak voor aankomst in eigen land, maar voortaan kan dat ook lang voordat je zelfs nog maar op reis bent vertrokken. Tot 180 dagen op voorhand om precies te zijn. Het achteraf wijzigen nadat het document al is ingevuld, zal nog mogelijk zijn.

Waarom verdwijnt de papieren versie? Nog vanaf vrijdag zal er alleen nog maar een elektronische versie van het reisdocument bestaan. De papieren PLF verdwijnt. Dat zou verschillende redenen hebben. Er is de administratieve molen: de geschreven documenten verzamelen en verwerken vraagt tijd. Sommige terugkerende reizigers zouden het document bovendien te slordig invullen waardoor de informatie over hun reis onleesbaar wordt, dat zorgt dan weer voor een moeilijke opvolging.

Wat met de mensen die geen smartphone hebben? Wie geen smartphone heeft om de QR-code te tonen wanneer nodig, hoeft zich geen zorgen te maken: het blijft mogelijk om de ontvangen code te printen. Wie er niet in slaagt om het document online aan te maken op een computer,wordt aangeraden hulp te vragen aan familie, vrienden, officiële instanties of het reisbureau waarbij je een reis boekt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat er omkaderende maatregelen komen, zoals ondersteuning van de reizigers door de vervoerder bij het invullen van het elektronische PLF en het afdrukken van de QR-code. In het ministerieel besluit dat dinsdag in het Staatsblad is verschenen staat ook dat een overgangsperiode van 14 dagen is voorzien.

Waarom is een PLF nog nodig? Het Passenger Locator Form is ingevoerd voor mensen die vanuit het buitenland naar België willen reizen en is verplicht voor zowel Belgen als inwoners van andere landen. De bedoeling van de overheid was een duidelijk zicht krijgen op wie terugkomt uit een risicovoller gebied. Wie mogelijk besmet zou geraakt zijn, krijgt dan een sms met de vraag in quarantaine te gaan of krijgt een testcode. Een positieve test staat vervolgens gelijk aan zich isoleren.

Ook wanneer een andere reiziger vanop hetzelfde vliegtuig positief zou testen, is het makkelijker om via de verzamelde gegevens van PLF’s mensen op te sporen. Het PLF moet dus vooral het test- en tracingbeleid efficiënter maken.