Reims laat assistent Will Still voorlopig niet naar Anderlecht gaan

Anderlecht haalde met de Nederlander Willem Weijs al een nieuwe assistent voor Kompany binnen, maar paars-wit trekt ook nog aan de mouw van Will Still om T2 te worden. Zijn Franse club Stade Reims wil hem echter niet zomaar lossen.

Er staat een ontslagvergoeding in zijn contract en dat moet betaald worden door RSCA. Het is aan de Brusselaars om te onderhandelen. Still staat zeker open voor het aanlood, maar voorlopig geeft hij nog dagelijks trainingen bij Stade Reims. (jug)