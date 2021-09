RTBf-reportage insinueert dat Mogi Bayat samen met Genk titel in 2014 aan Anderlecht schonk: “Horloges om matchen te winnen of te verliezen”

Beslisten horloges over de titelstrijd in het seizoen 2013-14? “Spelersmakelaar Mogi Bayat gaf horloges aan spelers om matchen te winnen of te verliezen”, getuigde een speler in het RTBf-programma ‘Le milieu du terrain’. De link met de rol van RC Genk in datzelfde seizoen werd in het programma snel gelegd.

11 mei 2014. In Play-off 1 is het een nek-aan-nekrace voor de titel tussen Standard, Club Brugge en Anderlecht. Standard is bezig een geruststellende voorsprong uit handen te geven, Club gaat voor zijn eerste titel in negen jaar en Anderlecht ontplooit een remonte na een achterstand die na één speeldag in PO1 liefst acht punten bedroeg. Toenmalig Standard-voorzitter Roland Duchâtelet heeft altijd beweerd dat de Rouches de titel toen is bestolen, maar ook Club Brugge zou volgens de RTBf reden tot klagen hebben.

Eerst klopte Anderlecht RC Genk met 4-0. Anderlecht en Genk waren twee clubs waar Bayat kind aan huis was. “De opstelling van Genk was abnormaal en de manier waarop ze speelden ook”, aldus Duchâtelet in de reportage. “De trainer van RC Genk (Emilio Ferrera, red.) had toen sterke banden met Mogi Bayat.” Eerder gaf Duchâtelet ook al aan dat hij door andere clubleiders werd getipt dat het met die match niet pluis was.

Vier dagen na de kansloze 4-0-nederlaag op Anderlecht ontvangt RC Genk in het eigen stadion die andere titelkandidaat, Club Brugge. De eindstand wordt in een fel bevochten wedstrijd 3-2 voor RC Genk. De reactie van Michel Preud’homme, toen trainer van Club Brugge, lijkt op dat moment vooral giftig, maar kan nu in een ander daglicht worden geplaatst: “We speelden tegen een erg gemotiveerd Genk. Ik ga aan Emilio Ferrera het recept vragen om een ploeg zo te motiveren en zo de doelpunten te vieren terwijl ze pas zesde in het klassement staan. Maar oké, goed voor hen. Ze hebben hun werk goed gedaan.” Preud’homme en Club Brugge wensten niet te reageren.

Anonieme speler

Nog opmerkelijker zijn de uitspraken van een speler, gekend door de makers van de reportage, maar ze lieten hem anoniem en met vervormde stem getuigen: “Meerdere spelers hebben me gezegd dat Mogi Bayat horloges schonk. Ik weet niet of het was om matchen te winnen of te verliezen, maar het was zeker om wedstrijden te beïnvloeden. Dat is zeker. Ik weet niet zeker of het om Genk-Club Brugge ging, maar het was in 2014 dat Bayat die horloges uitdeelde. Als een ploeg het resultaat neerzette dat hij wilde, werden ze beloond.”

Volgens de reportagemakers werden deze beweringen nog bevestigd door andere spelers. Toenmalig Genk-trainer Ferrera zegt dan weer dat hij van dergelijke praktijken niet op de hoogte was. Voor Club Brugge was het wel het einde van de titeldromen. Anderlecht werd kampioen.

Voetbalmakelaar Mogi Bayat, één van de hoofdverdachten in het nu al drie jaar durende voetbalonderzoek Propere Handen, zou volgens een clubleider ook horloges hebben geboden om transfers te regelen: een Rolex van 50.000 euro. Het is de rode draad in de spraakmakende uitzending: Mogi Bayat die transfers en wedstrijden trachtte te beïnvloeden met peperdure horloges. Bij de huiszoeking bij Bayat op 10 oktober 2018 werd overigens een karrenvracht aan lege horlogeverpakkingen gevonden.