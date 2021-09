Verdachte dodelijke steekpartij Hemiksem gearresteerd voor moord. “Ismaël riep nog: ‘Laat mij alstublieft naar huis gaan’. Maar toen stak die kerel hem in de borst”

De dodelijke steekpartij, dinsdagavond aan het station van Hemiksem, heeft het leven gekost aan de 17-jarige Ismaël Salaoui (17). De jongen werd achterna gejaagd door Amir Z. die Ismaël uiteindelijk te pakken kreeg en in elkaar sloeg. “Laat me toch. Laat me gewoon naar huis gaan, riep Ismaël nog. Maar die kerel stak hem vol in de borst”, zo vertelt zijn beste vriend Lars, die alles zag gebeuren.