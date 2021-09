Twee mannen die Capitool bestormden veroordeeld tot 45 dagen cel

Twee mannen uit de Amerikaanse staat Ohio zijn woensdag tot 45 dagen cel veroordeeld voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool in januari. Dat melden Amerikaanse media. Het zijn de eerste beklaagden die een celstraf krijgen voor een niet-gewelddadige deelname aan de bestorming.

De twee hadden schuldig gepleit aan verstoring van de openbare orde, een feit waarop een maximumstraf van zes maanden staat. Beide beklaagden hebben ook hun spijt betuigd, zo melden de agentschappen Reuters en AP.

Hoewel de mannen zelf geen geweld hadden gepleegd, waren ze daar volgens aanklagers wel op voorbereid. Ze behoorden ook tot de eerste groep mensen die het parlementsgebouw in Washington binnendrongen. Later schepten ze op over hun daden op sociale media.

Zeven verdachten die eerder al werden berecht kregen voorwaardelijke straffen of hoefden niet terug naar de cel, omdat ze al in voorlopige hechtenis hadden gezeten. Bestormers die verdacht worden van geweldpleging kunnen zich aan zwaardere straffen verwachten.

In totaal zijn meer dan zeshonderd mensen gearresteerd voor hun betrokkenheid bij de rellen die op 6 januari plaatsvonden aan het Capitool.