Het academiejaar is dramatisch gestart in Wallonië. Een 21-jarige studente is in coma geraakt tijdens een doop, een andere maakte een zware val van een balkon tijdens een studentenfeestje. Alle dopen van de betrokken instituten worden nu uitgesteld. Ook de Vlaamse uniefs en hogescholen houden hun hart vast. Zij hopen dat alle studenten het doopcharter respecteren.