Op zoek naar enkele miljarden euro’s: besparingsplan De Croo krijgt meteen njet van socialisten en groenen

En hop, de federale regering is woensdag gestart met de zoektocht naar enkele miljarden euro’s. Of was het maar één miljard? Zeker is dat alvast de socialisten en de groenen het niet eens zijn met het plan van premier Alexander De Croo om voor de begroting van volgend jaar 2 miljard – goed voor 0,4 procent van het bbp – te besparen. De eerste minister zal nog flink mogen masseren om tegen zondagnacht een akkoord op zak te kunnen steken.