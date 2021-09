Genk wint in Youth League met 2-4 in Keulen

Racing Genk is woensdag met een 2-4 zege in Keulen aan de Youth League begonnen. De terugwedstrijd wordt woensdag 20 oktober gespeeld.

Bij de rust stonden de jonge Genkenaars 1-3 voor. Sekou Diawara (36e) en Kelvin John (43e en 45e+2) wisten het vroege tegendoelpunt van Maximilian Schmid uit. Meteen na de rust scoorde Joshua Schwirten (46e) de aansluitingstreffer. Andras Németh legde in de 58e minuut de eindstand vast.

Als het team van Hans Somers ook de terugwedstrijd tot een goed einde brengt, volgt in november in de tweede ronde een duel met MTK Boedapest of Sparta Praag. Boedapest won de heenwedstrijd met 3-1.

De winnaars van de tweede ronde spelen de play-offs om een plaats in de achtste finales tegen een runner-up van het Champions League Path. In groep A daarvan deelt Club Brugge na een 2-2 gelijkspel tegen PSG en een 1-4 zege in Leipzig de leiding met Manchester City.