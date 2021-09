Barcelona nu ook zwaar onderuit bij Benfica in Champions League: de vernedering te veel voor Koeman?

Twee matchen gespeeld, twee verloren. Nul doelpunten gescoord, zes tegen. Benfica-Barcelona 3-0. Na een nieuwe optater in de Champions League zijn ze er in Spanje van overtuigd dat trainer Ronald Koeman zijn boeltje mag pakken.

Lissabon zien en sterven. Het overkwam Quique Setién na die dramatische 2-8-nederlaag tegen Bayern München, en als we de Spaanse pers mogen geloven zal ook Ronald Koeman nu zijn graf vinden in de Portugese hoofdstad. “Je kan niet zeggen dat hij niet met zijn eigen ideeën ten onder gaat”, lachen ze er al mee in huiskrant Sport. Koeman joeg zijn ploeg opnieuw in de 3-5-2-opstelling van tegen Bayern het veld in, terwijl dat hem de vorige keer al op kritiek was komen te staan van zijn bestuur. Op het halfuur haalde hij ook clubicoon Gerard Piqué eraf omdat die met een tweede gele kaart flirtte. Hij had evenzeer zelf zijn ontslag kunnen geven, moeten ze in Catalonië gedacht hebben.

Toen zat Koeman al in de penarie. Na de 0-3-nederlaag tegen Bayern op de openingsspeeldag was Barcelona het aan zijn stand verplicht te gaan winnen op het veld van Benfica, waar Jan Vertonghen de hele match zou volmaken. Maar na drie minuten al toonde het Uruguayaanse toptalent Darwin Núñez dat de verdediging van Barcelona tegenwoordig niet meer zo moeilijk te verschalken is. Hij mocht veel te makkelijk de 1-0 maken.

Barcelona reageerde wel. Maar uitgerekend landgenoot Luuk de Jong, de spits die op voorspraak van Koeman naar Camp Nou gekomen was, demonstreerde de offensieve onmacht. Twee keer miste hij alleen voor een open doel. Eerst liet hij een verdediger de kans de bal nog van de lijn te tackelen, daarna werkte hij de bal nogal onbeholpen tegen de paal. Beul van dienst Núñez lachte eens en was aan de overkant betrokken bij de 2-0 van Rafa Silva en trapte de 3-0 vanop de stip zelf tegen de netten. Eric Garcia maakte de tragikomedie compleet met zijn tweede gele kaart. Barcelona staat troosteloos laatste in zijn groep.

Geen beslissing in de emoties meteen na de match

Meteen na de wedstrijd dook Barcelona-voorzitter Joan Laporta de catacomben in om een woordje te spreken met de spelers in de kleedkamer. “We zitten in een kritieke situatie”, zei Barcelona-kapitein Sergio Busquets. “Het gemakkelijkste zou zijn om Koeman te ontslaan, maar we hebben hier allemaal onze verantwoordelijkheid in.” De Nederlander zei achteraf dat zijn toekomst niet in zijn handen lag, maar in die van het bestuur. “Ik voel me wel nog gesteund door de spelers”, zei hij. “Maar dit Barcelona kan je niet vergelijken met het Barcelona van een paar jaar geleden. Voor mij was het grote verschil met Benfica vandaag dat zij hun kansen hebben afgemaakt en wij niet. Heel veel meer dan dit kan ik mijn spelers niet vragen.”

Gisteravond laat heette het dat ze bij Barcelona geen beslissing over Koeman wilden nemen in de emoties vlak na de nederlaag. Komende zaterdag wacht de Blaugrana al de topper tegen Atlético in het Wanda Metropolitano. Met of zonder Koeman?

(Wim Conings)