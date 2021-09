Onzichtbare Cristiano Ronaldo doet het toch weer voor Manchester United: winning goal in 95ste minuut

Zijn 178e (!) wedstrijd in de Champions League leek er voorts geentje voor de geschiedenisboeken te worden, tot Cristiano Ronaldo in de 95ste minuut toch weer toesloeg. Manchester United won zo met 2-1 van Villarreal in Groep F.

Al bij de aftrap schreef Cristiano Ronaldo woensdagavond alweer geschiedenis. Met zijn 178e wedstrijd in de Champions League werd de Portugese superster alleen recordhouder. Hij telt er nu eentje meer dan zijn ex-ploegmakker Iker Casillas. Maar de historische avond van Ronaldo leek er één in mineur te worden toen Paco Alcacer de Spanjaarden in de tweede helft op voorsprong bracht op Old Trafford. Bij de bezoekers speelde Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) ook een opvallende wedstrijd.

Alex Telles hing op het uur de bordjes al gauw weer gelijk. Diep in de blessuretijd (90+5.) was daar dan toch plots de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo. Met zijn 136e doelpunt in de Champions League - uiteraard ook een record - knalde hij Man United toch naar de overwinning. Voor Ronaldo is het al zijn 113e zege op het kampioenenbal.

Atlanta, dat eerder op de avond met 1-0 won van Young Boys, is leider in groep F met vier punten. Young Boys en United tellen elk drie punten, Villareal heeft er eentje.

(vml)