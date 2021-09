Terugkeer inmineur voor Lukaku: Chelsea verliest bij Juventus

Alle ogen in het Allianz Stadium van Turijn waren gisterenavond gericht op Romelu Lukaku, die zijn eerste match op Italiaanse bodem speelde sinds hij vorig seizoen kampioen werd met Inter. Het thuispubliek trakteerde de 28-jarige Belgische goalgetter voor de aftrap op een stevig fluitconcert.

Juventus is niet bepaald de favoriete tegenstander van Lukaku. In de voorbije zes duels met de Oude Dame scoorde hij slechts één keer - vanop de strafschopstip dan nog - en kon hij slechts één keer winnen. Ook gisteren kende onze landgenoot een bijzonder moeilijke avond in Turijn. Na zes minuten slaagde Lukaku er wel nog in om de Juve-verdediging te verrassen op een ingestudeerde lage hoekschop, maar zijn gekraakt schot was te centraal om doelman Szczesny te verschalken.

Het zou zijn eerste en bijna enige doelkans van de match worden. Nadien verdween de Belgische spits net als in de kwartfinale van het EK tegen Italië in de achterzak van de ervaren krijger Leonardo Bonucci. Die kreeg in tegenstelling tot die vermaledijde juli-avond in München centraal achterin niet het gezelschap van Giorgio Chiellini (op de bank), maar van de Nederlander Matthijs de Ligt. Met zijn tweeën vingen Bonucci en De Ligt aan de eigen zestien meter Lukaku op. Die smeekte constant om de bal maar werd amper aangespeeld door zijn ploegmakkers. Een zeldzame keer dat onze landgenoot toch de diepte in kon gaan, was de pass onnauwkeurig. De Engelse titelverdediger van de Champions League vond geen oplossingen tegen een uitstekend georganiseerd Juventus, dat na zes speeldagen in de Serie A nochtans slechts op de tiende plaats geparkeerd staat en het zonder zijn aanvallers Morata en Dyabala moest stellen. Bernardeschi, Chiesa en Cuadrado vormden het gelegenheidsaanvalstrio en toonden zich een stuk gevaarlijker dan Lukaku en zijn maats. Chiesa had voor de pauze de score al kunnen openen, maar deed dat uiteindelijk vlak na de rust. De Italiaanse international rondde een knappe assist van Bernardeschi heerlijk af.

Beste kans

Na de 1-0 kreeg Chelsea nog meer de bal van de thuisploeg. De Londenaren deden er amper iets mee. Keer op keer stak Bonucci zijn been of hoofd voor, boven en tussen Lukaku. Acht minuten voor tijd glipte onze landgenoot dan toch één keer voorbij zijn kwelduivel, maar de Rode Duivel schoot de beste Chelsea-kans van de match over doel. Juventus gaat met zes op zes aan kop in Groep H, Chelsea deelt nu de tweede plaats met Zenit Sint-Petersburg. In de komende twee confrontaties met het Zweedse Malmö kan Lukaku zijn statistieken opkrikken.