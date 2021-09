Opvallend: Delferière en Veljkovic hadden 262 keer contact op minder dan één jaar

Uit de documentaire ‘Le milieu du terrain’ op RTBf over Operatie Propere Handen blijkt dat scheidsrechter Sébastien Delferière en spelersmakelaar Dejan Veljkovic liefst 262 keer contact met elkaar hebben gehad in minder dan een jaar tijd. Eerder was al geweten dat de spelersmakelaar de scheidsrechter sponsorde, cadeaus gaf en hem zelfs korting regelde bij de aankoop van een nieuwe auto.