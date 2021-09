YouTube haalt Duitse versie van Russisch staatsmedium RT offline: “Mediaoorlog”

YouTube heeft twee kanalen van de Duitse versie van het Russische staatsmedium RT van zijn platform verwijderd. Die actie is niet in goede aarde gevallen bij het vroegere Russia Today. De hoofdredacteur van het in Moskou gevestigde medium spreekt op Twitter van een “mediaoorlog”.

Volgens YouTube is de maatregel genomen omdat RT zich niet hield aan de informatievoorschriften van het platform met betrekking tot de coronacrisis. Daar was RT al eerder op gewezen en daarom mocht het voor een bepaalde tijd geen video’s meer uploaden. Via een ander YouTube-kanaal deed RT dat alsnog, waarop beide offline zijn gehaald.

RT wil al langere tijd uitbreiden in Duitsland. Een Duitstalig televisieprogramma zou in de maak zijn, maar vooralsnog ontbreekt het aan een licentie om in Duitsland te mogen uitzenden. Het is daarom gebonden aan het internet. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel had het YouTube-account van de Duitse RT meer dan 600.000 abonnees.

In het westen wordt RT gezien als een propagandamiddel van het Kremlin. Het medium wordt beschuldigd van het verspreiden van complottheorieën en desinformatie ten behoeve van de Russische staat.