Ibrahim schoot te hulp bij dodelijk ongeval: “Ik heb mijn jas nog over de baby gelegd, ik dacht dat het goed ging komen”

Ibrahim Karakus: “Het ongeval riep bij mij een hele rare pijn op. Mijn vrouw is zwanger.” — © RR

Bij een ongeval op de Westerring in Genk woensdagnamiddag is een baby van vijf maanden om het leven gekomen. Zijn moeder raakte zwaargewond, een ander kind raakte gewond. “Ik heb nog een jas genomen om over de baby te leggen en dacht echt dat het nog wel goed zou komen”, zegt Ibrahim Karakus uit Genk, een van de eerste passanten die op het ongeval uitkwam en meteen te hulp schoot.