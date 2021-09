96-jarige vrouw verschijnt voor Duitse rechter voor rol in concentratiekamp: medeplichtig aan meer dan 11.000 moorden?

“De vrouw wordt ervan beschuldigd dat zij de verantwoordelijken van het kamp tussen juni 1943 en april 1945 heeft geholpen bij het systematisch doden van gevangenen in het kamp, in haar functie van stenograaf en typiste in het kantoor van de kampcommandant van het voormalige concentratiekamp Stutthof,” zo zei de rechtbank in een verklaring voorafgaand aan het proces.

Het proces wordt gehouden in een rechtbank in Itzehoe in de deelstaat Schleswig-Holstein, ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Hamburg. Ongeveer 65.000 gevangenen van het kamp, gevestigd in de buitenwijken van het toenmalige Danzig, zijn volgens schattingen van het officiële Duitse centrum voor onderzoek naar nazi-misdaden in het kamp omgekomen.