Aboriginals krijgen regenwoud terug van Australische overheid

Het Daintree Rainforest in Australië, een van de oudste tropische regenwouden in de wereld, is woensdag officieel teruggegeven aan de inheemse bevolking. De overhandiging maakt deel uit van een proces van verzoening tussen de gemeenschappen, zo luidt het.

Het Daintree National Park, een 135 miljoen jaar oud woud dat op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat, werd tijdens een ceremonie in het afgelegen stadje Bloomfield in de noordoostelijke deelstaat Queensland teruggegeven aan de Kuku Yalanji Aboriginal stam. Het uitgestrekte regenwoud herbergt zeldzame en oeroude planten- en diersoorten, waaronder de gehelmde kasuarisvogel, wiens klauwen zeer gevaarlijk zijn.

Chrissy Grant, lid van het comité dat over de overdracht heeft onderhandeld, noemde het een “historisch moment”, bedoeld om de gemeenschap in staat te stellen “haar eigen lot in handen te nemen”.

In totaal 160.000 hectare van het Daintree National Park op het schiereiland Cape York in het noordoostelijke puntje van Australië is teruggegeven aan de Aboriginalbevolking van de regio. Aanvankelijk zullen de nationale parken gezamenlijk met de deelstaatregering van Queensland worden beheerd, alvorens ze uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de inheemse gemeenschap zullen vallen.