Berichtje dat Cristiano Ronaldo stuurde na ultieme goal bewijst dat hij ‘Mister Champions League’ is: “Hij blijft gewoon gaan”

Het was geen wereldgoal, maar wel een belangrijke. Op de eerste speeldag hadden de Red Devils namelijk verrassend verloren van Young Boys Bern en dus waren de drie punten op Old Trafford meer dan welkom. Met dank aan CR7, dus.

“Als we hier niet de drie punten hadden gepakt, zou het zwaar worden om door te gaan voor ons. Maar nu is alles mogelijk, ligt alles open en geloven we dat we door kunnen gaan”, aldus de Portugees na afloop van de wedstrijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Rio Ferdinand, ex-Man United en tegenwoordig analist, vertelde in de studio dat Ronaldo hem nog een bericht stuurde. “Hij schreef: Ik was niet goed vandaag, maar ik wist dat zou scoren”, aldus de gewezen topverdediger. “Dat is het geloof dat hij heeft en andere spelers profiteren daar mee van. Dat is geweldig om te zien.”

Dat weet ook trainer Ole Gunnar Solskjaer. “Hij heeft impact op iedereen: het publiek, de spelers en de club. En voor het doel is hij zo ontzettend goed, wat hij al zo vaak heeft laten zien. Hij doet dit al zijn hele carrière. Mentaal is hij enorm sterk, hij blijft altijd gaan. Ik maak nu van dichtbij mee hoe hij zich klaarstoomt voor een wedstrijd, hoe gefocust hij is. Hij heeft aan één kans genoeg.”