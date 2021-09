Zonnepanelen kunnen duurder worden door verlaging van productie in China

De prijzen van zonnepanelen kunnen gaan stijgen door het besluit van de Chinese overheid dat producenten van grondstoffen voor zonnepanelen de productie fors moeten verlagen vanwege de nijpende stroomtekorten in het land. China is ’s werelds grootste producent van die grondstoffen.

China heeft producenten van silicium en polysilicium in de zuidwestelijke provincie Yunnan bevolen de productie met 90 procent te verlagen en het stroomverbruik tot december te verminderen. Die bedrijven gebruiken veel stroom. Vanwege de grootschalige stroomtekorten in China zijn meerdere fabrieken tijdelijk stilgelegd.

De prijs van polysilicium is al gestegen naar het hoogste niveau sinds 2011 en een verdere prijsstijging is mogelijk nu het aanbod wordt verlaagd door de productiebeperking, aldus kenners. Dat product wordt gebruikt in bijna alle zonnepanelen.

Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten nog de import van Chinese grondstoffen voor zonnepanelen aan banden omdat bij de productie gebruik zou zijn gemaakt van dwangarbeid door de Oeigoerse moslimminderheid in de regio Xinjiang.