Franse ex-president Nicolas Sarkozy schuldig bevonden in Bygmalion-affaire

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is donderdag door de correctionele rechtbank van Parijs schuldig bevonden aan illegale financiering van zijn herverkiezingscampagne in 2012 in de zogenaamde Bygmalion-affaire. Sarkozy, die niet aanwezig bij de uitspraak, wordt veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, die hij thuis onder elektronisch toezicht (een enkelband) mag uitzitten. Hij moet dus niet naar de gevangenis.