Chaos door tekort aan brandstof in Groot-Brittannië: man zwaait met mes nadat bestuurder hem voorstak aan tankstation

Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Groot-Brittannië, kampt het land momenteel met een brandstoftekort. Dat leidt tot heel wat paniekaankopen: aan de tankstations staan er ellenlange rijen met bestuurders die nog zo veel mogelijk brandstof willen inslaan. Eén persoon kon het niet verkroppen dat een andere bestuurder hem voorstak in zo’n rij. Hij stapte uit en sprak de man aan. Dat gesprek ontaardde al snel in een ruzie, waarna de man een mes trok.