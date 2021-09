Doorgestuurd bij Club Brugge, nu op de radar van Liverpool na glansprestatie in Champions League: “Arnaut Danjuma is onbespeelbaar”

Bij Club Brugge kon hij mede door een zware enkelblessure nooit echt doorbreken, maar Arnaut Danjuma is plots trending. Met dank aan een glansprestatie op Old Trafford.

De Nederlandse aanvaller speelde slechts één seizoen bij blauw-zwart. In 25 optredens zorgde hij voor zes doelpunten en vier assists, waaronder een golazo in de Champions League tegen Atlético Madrid. Maar een enkelblessure gooide roet in het eten en Club verkocht Danjuma snel voor 16,5 miljoen euro aan Bournemouth. Dit seizoen zit de 24-jarige winger bij Villarreal, dat afgelopen zomer 23,5 miljoen euro betaalde voor Danjuma.

In Spanje gaat het de Nederland voor de wind. In La Liga scoorde Danjuma al twee keer voor El Submarino Amarillo, waaronder tegen kampioen Atlético. En in de Champions League zit hij aan een goal en een assist. Die laatste kwam er woensdag tegen Manchester United, toen hij Paco Alcácer bediende voor de openingstreffer in een partij die Villarreal uiteindelijk met 2-1 zou verliezen.

Het was echter niet Cristiano Ronaldo, die in extremis de winning goal scoorde, die ging lopen met de prijs van Speler van de Wedstrijd. Wel Danjuma.

“Hij is onbespeelbaar”

En dar zullen ze bij Liverpool graag gezien hebben. Volgens Voetbal International zijn de Reds namelijk geïnteresseerd in Danjuma, voor wie er dan ook een scout in de tribune zat.

“Liverpool is bijzonder gecharmeerd van Danjuma en ze zien in hem een mogelijke opvolger van Sadio Mané”, klinkt het. “Afgelopen zomer werd de club van manager Jürgen Klopp ook al in verband gebracht met de tweevoudig Oranje-international, die interesse is dus nog altijd niet bekoeld… Danjuma past met zijn diepgang en scorend vermogen in het samengestelde profiel. Net als Mané begint de Oranje-international zijn acties weliswaar graag vanaf de linkerflank, maar duikt hij ook vaak in het centrum op.”

In Engeland werden de prestaties van de gewezen Club Brugge-aanvaller dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. “Danjuma was bij momenten fantastisch”, was er te horen bij de analisten van BT Sports. “Hij bleef maar komen en was bijna niet te stoppen. Elke keer dat hij aan de bal komt, geeft hij het idee dat er wat gaat gebeuren. Een op een is hij onbespeelbaar.”

De Britse krant The Mirror wijdde zelfs een volledige analyse aan de Nederlander.

“De scout van Liverpool was waarschijnlijk onder de indruk van wat hij zag. Danjuma was belangrijk in de manier waarop Villarreal Man United wegdrukte. Hoewel hij enorm rechtsvoetig is en daardoor altijd naar binnen snijdt, viel hij een onmachtige Diogo Dalot aan langs de binnen- en buitenkant. Een tactiek om de Portugees te verwarren, wat ook werkte.”