Opel legt Duitse fabriek tot eind dit jaar stil door chiptekort

De fabriek van automerk Opel in Eisenach, in het centrum van Duitsland, zal minstens tot eind dit jaar stilliggen door het mondiale tekort aan halfgeleiders. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse constructeur gezegd aan vakblad Automobilwoche.

Het Frans-Italiaans-Amerikaanse moederbedrijf Stellantis legt de productie in Eisenach volgende week stil. In de fabriek in deelstaat Thüringen rolt de SUV Grandland X van de band. De productie van het model in het Franse Sochaux zal wel voortgaan. Er zijn geen plannen om de stopknop in te drukken in die voormalige Peugeot-fabriek.

Autofabrieken wereldwijd hebben te kampen met het chiptekort, ook in België. Zo ligt momenteel de fabriek van Audi in Vorst, Audi Brussels, opnieuw stil, raakte vorige week bekend. Ook de personenwagenfabriek van Volvo in Gent kende eerder al problemen, net als de Gentse fabriek van Volvo Trucks.