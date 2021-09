KV Mechelen moet het zonder de zieke Joachim Van Damme doen tegen Standard

Trainer Wouter Vrancken bevestigde donderdag op de persconferentie dat hij niet op Joachim Van Damme kan rekenen. Van Damme was belangrijk tijdens de recente zes op zes van de Kakkers. Een flinke aderlating dus voor Vrancken en zijn manschappen.

“Van Damme zal sowieso gemist worden, daar hoef ik geen tekening bij te maken”, geeft Vrancken aan. “De voorbije twee wedstrijden heeft hij onmiddellijk zijn waarde getoond. Het is wat het is. Andere jongens moeten nu weer hun kans grijpen.”

Met name Vinicius Souza? “Qua postuur komt hij het dichtst in de buurt, maar ‘Jo’ is natuurlijk meer dan fysieke kracht alleen. Ook zijn coaching, en het kennen van onze spelprincipes, zit er bij hem veel meer ingebakken, wat normaal is. Er is een verschil tussen drie maanden bij ons spelen, in het geval van Vinicius, of drie jaar zoals Van Damme.”