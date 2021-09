CNN post geen berichten meer op Facebook in Australië

CNN is donderdag gestopt met het publiceren van berichten op Facebook in Australië. De Amerikaanse nieuwszender doet dat nadat een rechtbank geoordeeld heeft dat persgroepen verantwoordelijk zijn voor beledigende commentaren gelinkt aan hun artikels op de socialenetwerksite. Australische gebruikers die donderdag de Facebookpagina van CNN openen zien een bericht dat de inhoud voor hen voortaan beperkt is.

Het Australische Hooggerechtshof bevestigde begin september de beslissing van een rechtbank, die oordeelde dat de media verantwoordelijk zijn voor de commentaren die gebruikers van sociale media posten op hun berichten. De media kunnen dus ook vervolgd worden in het kader van de strenge Australische wetgeving rond laster.

CNN vroeg woensdag aan Facebook om de media te helpen om commentaren op berichten te deactiveren op het platform, maar Facebook “heeft beslist om dat niet te doen”. “We zijn teleurgesteld door het feit dat Facebook er opnieuw niet in geslaagd is om van zijn platform een geloofwaardige plek te maken voor de journalistiek en voor productieve uitwisselingen tussen gebruikers over de actualiteit”, aldus een woordvoerder van CNN in een persbericht op de website van de zender.

Facebook had in maart aangekondigd dat media commentaren kunnen deactiveren voor specifieke berichten, maar dat is nog niet mogelijk voor volledige pagina’s. In een persbericht laat Facebook weten alle informatie te hebben doorgespeeld aan CNN over de tools waarmee media commentaren kunnen beheren.

Dylan Voller, een jonge aboriginal die in de gevangenis zit, stapte naar de rechter omdat hij meende dat journalisten van de kranten Sydney Morning Herald en The Australian en van de zender Sky News verantwoordelijk zijn voor lasterlijke commentaren over hem op Facebook.