Nations League: Luis Enrique haalt 17-jarige Gavi van Barcelona bij Spaans elftal

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft de 17-jarige middenvelder Pablo Gavi van FC Barcelona opgeroepen voor de finaleronde van de Nations League. Het talent uit de Catalaanse jeugdopleiding krijgt dit seizoen heel wat speeltijd van trainer Ronald Koeman. Na vier wedstrijden in La Liga en twee invalbeurten in de Champions League mag Gavi zich al melden bij de nationale ploeg.

Spanje speelt volgende week woensdag in Milaan tegen Europees kampioen Italië in de halve finales van de Nations League. Een dag later staan de Rode Duivels en wereldkampioen Frankrijk tegenover elkaar in Turijn. De winnaars spelen op 10 oktober in de finale, de verliezers duelleren die dag om de derde plaats.

Luis Enrique heeft naast Gavi ook de 18-jarige aanvaller Yeremi Pino van Villarreal voor het eerst opgeroepen. Ansu Fati ontbreekt in de selectie. De 18-jarige aanvaller maakte onlangs na bijna een jaar blessureleed zijn rentree bij Barcelona. Koeman had al de hoop uitgesproken dat Fati tijdens de interlandperiode in Barcelona zou mogen blijven, om zo rustig te werken aan zijn fysieke gesteldheid.