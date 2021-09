Drie doden op vijf dagen tijd in oosten van Oekraïne

Bij nieuwe schermutselingen in het oosten van Oekraïne is donderdag een Oekraïense soldaat omgekomen. Het is al de derde dode in vijf dagen tijd in de grenszone tussen Oekraïne en de regio onder controle van de pro-Russische separatisten. Het geweld laait regelmatig op in die regio.

Woensdag en donderdag hebben separatistische troepen in de regio’s Donetsk en Loehansk met mortieren, granaatwerpers en artillerie op stellingen van het Oekraïense leger gevuurd. Daarbij kwam donderdag dus een soldaat om. Maandag meldde zowel het Oekraïense als het separatistische kamp elk een dode.

Volgens een balans op basis van officiële bronnen zijn sinds begin dit jaar al 56 Oekraïense soldaten omgekomen, tegenover 50 in heel 2020. Aan separatistische zijde zijn er 30 levens te betreuren.

“De veiligheidssituatie is volatiel, met gemiddeld meer dan 250 schendingen van het staakt-het-vuren per dag in september”, meldde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) woensdag nog in een persbericht. De OVSE heeft honderden waarnemers ter plaatse.

Sinds 2014 is Oekraïne in oorlog met pro-Russische separatisten. Tot vandaag eiste die oorlog al 13.000 doden. Midden 2020 werd een nieuwe wapenstilstand afgesproken. In de eerste maanden werd die grotendeels gerespecteerd, maar sinds begin dit jaar nemen de spanningen weer toe.