Levenslang voor Britse agent die Sarah Everard (33) vermoordde: “Gestoord, egoïstisch en brutaal”

Wayne Couzens, de Britse agent die in maart Sarah Everard (33) om het leven bracht, is donderdag door een rechtbank in Londen veroordeeld tot levenslang. De rechter was in zijn vonnis bijzonder hard voor de man. “De laatste momenten in het leven van mevrouw Everard waren zo somber en kwellend als het maar mogelijk is om zich in te beelden”, aldus rechter Fulford.

De rechter noemde de moord op Everard door Couzens “verwoestend”, “tragisch” en “brutaal”. Hij benadrukte in zijn vonnis de mate waarin Couzens zich voorbereidde op de moord: de man spendeerde minstens een maand aan tripjes naar Londen om te bestuderen hoe hij zijn misdaad het best kon uitvoeren, benadrukte de rechter. “Couzens joeg op een eenzame vrouw om te kidnappen en verkrachten”, klonk het.

Everard werd door de rechter dan weer omschreven als “een intelligente, vindingrijke, getalenteerde en geliefde jonge vrouw, die geheel onschuldig het slachtoffer werd van groteske omstandigheden die culmineerden in haar dood”.

“Gestoord, egoïstisch en brutaal”

De advocaat van Couzens had de rechter in zijn slotpleidooi nog gevraagd om zijn cliënt niet levenslang te geven: “Terwijl dit inderdaad gaat om een waarlijk vreselijke misdaad met afgrijselijke gevolgen, zou een straf van 30 jaar een startpunt kunnen zijn. Het gedrag van mijn cliënt was onverklaarbaar voor zijn familie en vrienden, hopelijk kan therapie bovenspitten wat hem motiveerde”.

Maar daar ging rechter Fulton niet in mee, hij noemde de moord “gestoord, egoïstisch en brutaal”, en benadrukte dat “de laatste momenten in het leven van mevrouw Everard waren zo somber en kwellend als het maar mogelijk is om zich in te beelden”.

“Je hebt mijn dochter weggegooid alsof ze afval was”

De familie van Everard had woensdag al gezegd dat ze Couzens nooit zouden kunnen vergeven. Haar vader Jeremy eiste dat de moordenaar hem in de ogen keek toen hij zei: “Ik kan je nooit vergeten voor wat je gedaan hebt”, en haar moeder was naar eigen zeggen “buiten zinnen van woede, omdat je mijn dochter hebt weggegooid alsof ze afval was”.

Ontvoerd en verkracht

De 33-jarige Everard verdween op 3 maart van dit jaar toen ze ’s avonds in Londen naar huis liep. Een week later werd haar levenloze lichaam gevonden in een bos, bijna 80 kilometer verwijderd van de plek waar ze het laatst gezien was. De jonge vrouw was eerst verkracht en vervolgens gewurgd.

De 48-jarige politieagent Wayne Couzens bekende al snel dat hij de vrouw ontvoerd en verkracht had, maar ontkende eerst de moord. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat hij in aanloop naar de moord een huurauto had geregeld en een rol verpakkingsfolie had gekocht. Ontkennen had geen zin meer, in juli pleitte Couzens ook schuldig op de moord.

Golf van verontwaardiging

Couzens werd in juli ontslagen bij de Metropolitan Police. Woensdag had de Londense politie in een verklaring gezegd “kwaad en verwoest” te zijn door de feiten. “Onze gedachten zijn bij Sarah, haar familie en haar vele vrienden. We kunnen het ons niet voorstellen wat zij nu meemaken.”

De moord leidde tot grote publieke verontwaardiging onder vrouwen, die vervolgens op sociale media massaal hun ervaringen deelden met intimidatie en gevaar op straat. Een wake voor de vrouw in Londen leidde eveneens tot kritiek, nadat agenten hardhandig hadden ingegrepen omdat de bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet was toegestaan. Een onafhankelijke inspectie oordeelde later dat de politie gepast had gehandeld.