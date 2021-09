Unief tikt prof op de vingers omdat studenten coronapas moesten laten zien voor de les

“Enkel gevaccineerde studenten horen fysiek in de les te zijn. Hou dus zeker jullie CST klaar bij het binnenkomen van het klaslokaal.” Die boodschap kreeg een groep masterstudenten Economie deze week van hun professor te horen.

De boodschap was duidelijk: wie woensdag naar de les wou komen, moest een Covid Safe Ticket hebben. De rest konden de les volgen via streaming. De professor liet zelfs verstaan dat hij de CST’s zou scannen en controleren.

Kan niet, reageert de leiding van de UGent donderdag. “Eisen dat studenten een CST voorleggen om lessen fysiek bij te wonen, is niet in overeenstemming met het UGent-coronabeleid en trouwens ook niet met het coronabeleid van de overheid”, klinkt het in een mededeling.

De les is woensdag ‘hybride’ doorgegaan en er is geen enkele student weggestuurd. Wie niet opdaagde, kon de les ook volgen via een livestream die de professor had opgezet. Maar de unief wil duidelijk maken dat een coronapas niet gevraagd kan worden.

“Maar laat heel duidelijk zijn dat het voorleggen van een CST met het oog op het volgen van lessen aan de UGent niet geëist kan worden”, klinkt het. “We hebben dit intussen aan de prof laten weten en hem gevraagd dit recht te zetten.”