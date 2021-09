Hij had nog aanbiedingen, maar Ronald Vargas stopt op z’n 34ste met voetballen

De Venezolaan Ronald Vargas (34) zet officieel een punt achter zijn actieve carrière. De spelverdeler kwam vorig jaar nog uit voor Deinze in 1B maar dat was geen succesverhaal. Sinds de zomer was hij transfervrij maar er meldden zich vooral exotische clubs en dat zag Vargas niet zitten.

LEES OOK. Van Brugse maestro tot Flandrien: Ronald Vargas “daagt Neto, Akpala, Defour, Van Damme uit… om te koersen”

De ex-speler van Club Brugge en Anderlecht wou liever in België blijven omdat zijn vrouw zwanger is. Nu er geen nieuw contract komt zet Vargas er na een profcarrière van 15 jaar een punt achter. Hij wil wel aan de slag blijven in de voetbalwereld en bekijkt welke functie hem het best zou liggen.