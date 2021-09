Mondmaskerplicht vervalt ook in deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

Vanaf vrijdag 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht ook in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en in het volwassenenonderwijs (VWO) in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Omdat de vaccinatiegraad in Brussel lager ligt dan in Vlaanderen blijven de strengere maatregelen zoals ook de mondmaskerplicht nog wel van kracht in de Brusselse academies en centra voor volwassenenonderwijs.

Concreet moeten leerlingen, cursisten, lesgevers en andere personeelsleden geen mondmasker meer dragen, ook niet in onderling contact of in de gangen. In het DKO zijn er geen specifieke maatregelen meer voor activiteiten zoals zang of het bespelen van blaasinstrumenten, net zoals dat nu in de amateurverenigingen en in de cultuursector het geval is. Er mogen toonmomenten en voorstellingen georganiseerd worden buiten of binnen met maximaal 500 publieksdeelnemers zonder mondmasker.

Toch betekent dat niet het einde van alle voorzorgsmaatregelen in het DKO en het VWO. Zo moeten de academies en centra voor volwassenenonderwijs volgens minister Weyts “blijven inzetten op goede ventilatie”. Er moet in leslokalen ook nog altijd maximaal gewerkt worden met vaste plaatsen, om bij eventuele besmettingen het contactonderzoek te vergemakkelijken.

Minister Weyts is tevreden dat het DKO en het VWO hun normale werking kunnen hernemen. “Dankzij de grote vaccinatiebereid van de Vlamingen kunnen we nu ook in het DKO en het VWO afscheid nemen van de mondmaskerplicht. Hopelijk kan dat snel ook in Brussel, al moeten we daar nog wachten op betere cijfers”, aldus Weyts.