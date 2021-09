Deze Franse wereldsterren moeten de Rode Duivels overwinnen op weg naar Nations League-finale

Volgende week is het zover, dan spelen de Rode Duivels de halve finale van de Nations League. Op de selectie van bondscoach Roberto Martinez is het nog even wachten, maar die van Les Bleus is intussen al bekendgemaakt.

De Rode Duivels spelen op donderdag 7 oktober (om 20u45) hun halve finale in Turijn tegen Frankrijk. Een dag eerder, ook om 20u45, is er in Milaan al Italië - Spanje. De finale wordt op zondag (om 20u45) gespeeld in Milaan, de troostfinale op dezelfde dag (om 15u00) in Turijn.

De partij tussen België en Les Bleus vormt een unieke gelegenheid voor de Rode Duivels om wraak te nemen voor de verloren halve finale op het WK in 2018. Frankrijk werd op het voorbije EK verrassend uitgeschakeld door Zwitserland in de 1/8ste finales. België door Italië bij de laatste acht.

Geen Kanté

Bondscoach Didier Deschamps heeft weer een plaats in zijn selectie voor Bayern München-verdedigers Benjamin Pavard en Lucas Hernandez, in september out met blessureleed. Olivier Giroud, de nieuwe ploegmaat van Alexis Saelemaekers bij AC Milan, is niet van de partij.

Sterkhouder N’Golo Kanté heeft een besmetting met het coronavirus opgelopen en moet daarom forfait geven voor de Final Four. Corentin Tolisso is nog steeds geblesseerd. Deschamps heeft onder meer Marseille-middenvelder Mattéo Guendouzi geselecteerd om deze afwezigheid op te vangen. Het aanvallende toptrio Karim Benzema, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé krijgt het gezelschap van Wissam Ben Yedder, Anthony Martial en Moussa Diaby. Keeper Steve Mandanda, die lange tijd deel uitmaakte van de nationale ploeg, is afwezig omdat hij zijn basisplaats bij Olympique Marseille heeft verloren.

© Pool via REUTERS

De selectie van bondscoach Didier Deschamps:

Doel: Hugo Lloris (Tottenham/Eng), Mike Maignan (AC Milan/Iita), Benoît Costil (Bordeaux)

Verdediging: Lucas Digne (Everton/Eng), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern/Dui), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla FC/Spa), Benjamin Pavard (Bayern/Dui), Dayot Upamecano (Bayern/Dui), Raphaël Varane (Manchester United/Eng)

Middenveld: Mattéo Guendouzi (Marseille), Theo Hernandez (AC Milan/Ita), Paul Pogba (Manchester United/Eng), Adrien Rabiot (Juventus/Ita), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma/Ita)

Aanval: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/Spa), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/Dui), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Spa), Anthony Martial (Manchester United/Eng), Kylian Mbappé (PSG).