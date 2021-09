Doorbraak in Den Haag: D66 wil toch over voortzetting huidige coalitie praten

Haar partij wilde de afgelopen maanden niets weten van een nieuwe coalitie met de ChristenUnie. Zondag maakte Kaag op een partijbijeenkomst echter bekend dat ze de blokkade tegen de ChristenUnie zou opheffen.

Kaag wijst erop dat het enige alternatief zou zijn om nieuwe verkiezingen te houden. “Die verlammen de politiek ten minste nog een halfjaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet.”

D66 is dus bereid de coalitie van de afgelopen vier jaar voort te zetten, maar niet het beleid, maakte Kaag wel duidelijk. Het moet “progressiever, genereuzer, opener en menselijker”. Met name op het gebied van klimaat en investeringen in het onderwijs wil de partij meer van haar wensen verwezenlijkt zien. “We doen het goed of we doen het niet.”

Dat D66 en ChristenUnie vier jaar geleden samen in een coalitie stapten, was zeker niet vanzelfsprekend. Waar de partijen elkaar vaak vinden op terreinen als klimaat en migratie, zijn er ook grote meningsverschillen, met name op het gebied van de medische ethiek. Afgesproken werd om die onderwerpen vier jaar te parkeren. Al voor de verkiezingen in maart zei Kaag dat zij daar niet nog eens toe bereid is.

Donderdagmiddag komen de drie partijen weer bij elkaar bij informateur Johan Remkes. VVD en CDA hebben steeds aangegeven graag met de ChristenUnie verder te willen. Die partijen wilden niet samenwerken met de combinatie van PvdA en GroenLinks. Een coalitie met de twee linkse partijen, die alleen samen wilden aanschuiven aan de onderhandelingstafel, had wel de voorkeur van D66.