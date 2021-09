Pierre François niet te spreken over documentaire ‘Propere Handen’: “Hoe aan mijn integriteit wordt getwijfeld, is ondraaglijk”

Pierre François weerlegt dat hij bij de transfer van Gohi Bi Cyriac naar RSC Anderlecht in 2012 als toenmalig algemeen directeur van Standard onder een hoedje speelde met makelaar Mogi Bayat. “De manier waarop aan mijn integriteit wordt geraakt, is ondraaglijk”, schrijft François in een reactie aan Belga.

De spraakmakende RTBF-reportage ‘Le milieu du terrain’ kaderde woensdagavond dat Gohi Bi Cyriac in 2012 voor een schamele 2 miljoen euro van Standard naar aartsrivaal Anderlecht mocht. Dat kon, omdat er in het pas verbeterde contract van de Ivoriaanse spits een opstapclausule voor dat bedrag was opgenomen. Makelaar Mogi Bayat vertegenwoordigde toen nog maar net de belangen van Cyriac, maar was ook kind aan huis bij het Anderlecht van manager Herman Van Holsbeeck.

Wie de clausule ook ondertekende was Pierre François. Dat doet vragen rijzen over diens betrokkenheid in de volgens RTBF opgezette constructie. In een reactie aan Belga stelt de toenmalige directeur van Standard (2003-2012) niets verkeerds gedaan te hebben. “Die opstapclausule was volledig in lijn met wat mocht worden verwacht. Het bedrag is in lijn met de waardering van de speler op dat moment volgens Transfermarkt. En het was Bayat die, zonder Standard op de hoogte te brengen, Cyriac aanbood bij RSCA.”

François licht de omstandigheden in de zomer van 2012 toe. “Cyriac was einde contract in juni 2013 en overwoog Standard te verlaten. Ik was niet op de hoogte van specifieke belangstelling”, legt hij uit. “Na onderhandelingen werd zijn contract verlengd tot juni 2016, maar met een uittredingsclausule van 2 miljoen euro die geldig was voor de korte periode van 1 tot en met 15 juli 2012. Bayat bood Cyriac aan bij RSCA (zonder Standard daarvan vooraf in kennis te stellen) en Cyriac is vertrokken tegen betaling van de vergoeding.”

“Onwaarheden”

Volgens de RTBF-reportage was die contractwijziging bijzonder, omdat het niet om een verlenging ging. Makelaar Jacques Lichtenstein concludeerde daaruit dat François onder een hoedje speelde met Mogi Bayat en RSC Anderlecht. Maar dat spreekt François zelf stellig tegen. Cyriacs contract op Sclessin zou wél verlengd zijn geweest tot 2016. “De verklaringen van de sprekers (Lichtenstein, red.) zijn derhalve onwaar wanneer wordt gesteld dat er geen verlenging was gepland. Het is onethisch van de journalist (Thierry Luthers, red.) om deze niet te hebben gecorrigeerd terwijl hij het contract had en dus de duur ervan kende.”

Over die clausule van 2 miljoen euro zegt François dat “het bedrag gelijk was aan of zelfs hoger dan wat mocht worden verwacht indien niet opnieuw over het aanvankelijke contract zou worden onderhandeld (één jaar vóór het verstrijken ervan en terwijl de speler een ernstige knieblessure had)”.

Imagoschade

François had in de RTBF-reportage niet meteen antwoorden klaar op de vragen van journalist Thierry Luthers. “Hij had contact met mij opgenomen in mijn hoedanigheid als CEO van de Pro League om een reactie te hebben over verschillende onderwerpen in verband met wat gewoonlijk ‘Footgate’ wordt genoemd”, herinnert François zich. “Het interview duurde bijna twee uur. Tijdens het interview werden mij (off-topic) vragen gesteld over de Cyriac-zaak met de duidelijke bedoeling om een heimelijke verstandhouding met Mogi Bayat vast te stellen. Ik was overrompeld omdat ik mij de omstandigheden en de inhoud van deze onderhandeling, die meer dan 8 jaar oud was, niet meer precies herinnerde.”

Dat zijn imago door het slijk wordt gehaald, zit de huidige Pro League-CEO diep. “De manier waarop aan mijn integriteit wordt getwijfeld is ondraaglijk. De supporters van Standard weten dit”, zegt François. “Roland Duchâtelet bevestigde de dag na mijn vertrek bij de club in een door hem ondertekend nieuwsbericht op de website van Standard dat hij op dit punt het volste vertrouwen in mij had. Sinds ik bij de Pro League in dienst ben getreden, hebben de in de reportage aan de kaak gestelde kwesties mij steeds beziggehouden.”

François wijst erop dat hij als CEO van de Pro League een licentiehervorming heeft voorgesteld, waardoor clubs niet meer door makelaars mogen worden beheerd. Daarnaast werkte hij samen met Melchior Wathelet en Wouter Lambrecht het clearinghouse en regels tegen malafide makelaars uit. Tot slot bekwam hij dat profclubs de anti-witwaswetgeving zouden onderschrijven.