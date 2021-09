Kim Jong-un wijst Amerikaans aanbod tot dialoog af, wil wel hotline met Zuid-Korea herstellen

Staatspersagentschap KCNA heeft deze foto verspreid van een toespraak door Kim Jong-un in Pyongyang. — © via REUTERS

“Sinds de komst van de nieuwe Amerikaanse regering zijn de militaire dreiging van de VS en hun vijandige beleid tegen ons helemaal niet veranderd, ze zijn bedrieglijker geworden”, zei Kim Jong-un in zijn toespraak tot de Hoge Volksvergadering van zijn land, volgens de officiële krant Rodong Sinmun.

Dinsdag voerde Noord-Korea een nieuwe raketlancering uit. Een dag later meldde staatsomroep KCNA dat het ging om een nieuwe hypersonische raket. Het was al de derde raketlancering die Pyongyang deze maand uitvoerde. De VS veroordeelde die en riep Pyongyang op een dialoog aan te gaan. “De lancering is een schending van meerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad en vormt een bedreiging voor de buurlanden van Noord-Korea en de internationale gemeenschap”, klonk het.

Een Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de kwestie is donderdag gepland, zo vernam het Franse persagentschap AFP van diplomaten.

Hotline met Zuid-Korea

Kim Jong-un mag een dialoog met de VS dan afgewezen hebben, met buurland Zuid-Korea wil hij wel praten. De Noord-Koreaanse leider is bereid om de inter-Koreaanse hotline volgende maand weer aan te sluiten. Hij wil dit om zo “de hoop van de mensen op betere betrekkingen en duurzame vrede tussen de Korea’s te realiseren”, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Noord-Korea verbrak begin augustus de verbinding met het zuiden. Dat was slechts enkele dagen nadat voor het eerst in een jaar de lijn was heropend. (adb)

