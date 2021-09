Voetbalfans zetten Gent-centrum op stelten in aanloop naar Europese match

Donderdagavond speelt KAA Gent in de Conference League tegen Famagusta. En de fans van de club uit Cyprus zijn ook op de afspraak: een vijfhonderdtal supporters is naar Gent afgereisd om de wedstrijd in de Ghelamco Arena bij te wonen.

De Gentse politie begeleidt de bezoekende supporters donderdag in de binnenstad, om alles veilig te houden. Zoals wel vaker is afgesproken dat de supporters mogen verzamelen op één plaats – in dit geval de Korenmarkt – waarna ze in colonne te voet naar de Ghelamco Arena zouden trekken.

© SD

© SD

Het waterkanon, een helikopter en patrouilles met paarden staan klaar, voor mocht het uit de hand lopen. Maar al maakten ze veel rumoer, de Cypriotische fans leken niet uit op problemen. Velen gebruikten de tussenstop om iets te eten in de Burger King of de McDonald’s.

Al blijft het uitkijken. In Brugge, waar de supporters van Famagusta eerder op de dag verzamelden, lieten ze een ‘cadeautje’ achter. In Antwerpen hielden hooligans van een andere club vandaag al lelijker huis.

