PODCAST. “Als Jambon zegt dat hij een goede huisvader is, dan moet je opletten. Dan gaat hij aan je centen zitten”

De Septemberverklaring! Voor velen de saaiste speech van het jaar, voor hoofdredacteur Liesbeth Van Impe een hoogdag waarop ze zich met een zak popcorn voor tv zet. Met een gezonde dosis cynisme ontleedt ze de speech van Vlaams minister-president Jan Jambon, die bulkt van de clichés. Wat is de ware betekenis achter het eufemisme “maximaal ontzien”? Waarom noemt Jambon zichzelf én een goede huisvader, én een bezorgde grootvader? Waarom begint hij altijd over het Lam Gods? En waarom is Wouter – Beke dus – de énige minister die met de voornaam werd aangesproken? Alle antwoorden op deze intrigerende vragen in deze aflevering van Het Punt van Van Impe.