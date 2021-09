Dat de energieprijzen door het dak gaan, heeft heel wat Vlamingen ertoe aangezet een nieuwe leverancier of een nieuw contract te gaan zoeken. Vandaag is het zo druk dat bij Eneco de website gecrasht is. Het aantal oproepen is er verdubbeld. Ook bij Engie-Electrabel staat de telefoon roodgloeiend. Kan je zelf nog iets doen om te ontkomen aan de stijgende prijzen?