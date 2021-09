Deze week staat Carla Bruni (53) topless op de cover van een tijdschrift, maar toch loopt haar man Nicolas Sarkozy (66) met alle aandacht weg. Donderdag is de gewezen Franse president door een rechtbank in Parijs veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Sarkozy is niet de eerste Franse toppoliticus met een veroordeling. Hij is wel de eerste met voorlopig al twéé veroordelingen.