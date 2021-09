Vijf gewonden bij gasontploffing in een flatgebouw in Koekelberg

De Kasteellaan in Koekelberg werd donderdagnamiddag opgeschrikt door een luide knal. Het bleek te gaan om een gasontploffing in een appartementsgebouw van zeven verdiepingen. Het lek ontstond in een technische koker van het pand.

Als bij wonder vielen er slechts vijf gewonden. Ze werden met lichte verwondingen of in shock verzorgd en afgevoerd naar het ziekenhuis. De gastoevoer werd meteen afgesloten. De schade is wel aanzienlijk. Alle verdiepingen liepen zware schade op.

“Door de knal zijn bijna alle gasketels in het gebouw uit de muren gesprongen en ontstond er ook een waterlek”, zegt Walter Derieuw van de brandweer. “Gelukkig waren veel mensen niet thuis. Maar de bewoners van de zesde verdieping waren dat wel. Daar is het appartement zwaar beschadigd geraakt. Ze mogen echt van geluk spreken. Had dit een paar uur later gebeurd of ‘s nachts dan hadden de gevolgen catastrofaal kunnen zijn. Het ziet er alleszins naar uit dat er vandaag niemand meer terug kan keren naar het gebouw.”

De bewoners worden vlakbij in een school opgevangen.

