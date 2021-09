Wie heeft Lotte Ickx (22) gezien?

Op donderdag 30 september 2021 omstreeks 08.30 uur verliet de 22-jarige Lotte Ickx te voet het medisch centrum “Sint-Jozef” gelegen in de Abdijstraat in Munsterbilzen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Lotte is 1 m 54 lang en normaal gebouwd. Ze heeft halflang donkerblond haar en draagt een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lange broek, een grijze sweater met kap en sneakers. De vrouw heeft dringend medische zorgen nodig. Hebt u Lotte ICKX gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.