Voorwaardelijke boete voor Beerschot wegens inbreuken op transferregels

Het Clearing Department van de Belgische voetbalbond controleert sinds vorig seizoen alle transfers in het Belgisch voetbal, dit om malafide praktijken met makelaars te voorkomen. Het vehikel werd in de nasleep van Operatie Propere Handen in het leven geroepen. Clubs moeten er goedkeuring vragen (en krijgen) voor elke transfertransactie. Het clearinghouse gaat gepaard met een reeks van andere regels tegen malafide tussenpersonen die in 2019 ingevoerd zijn.

Bij een tussentijdse licentiecontrole merkte het clearinghouse dat Beerschot twee uitbetalingen van van respectievelijk 525 euro en 5.647 euro deed aan het makelaarsbureau Cherry Sports, zonder voorafgaande goedkeuring gevraagd te hebben. Een inbreuk die door Beerschot niet wordt betwist, maar ter zitting van de Disciplinaire Raad bracht de rode lantaarn in 1A wel verzachtende omstandigheden aan.

Zo ging het om een betaling van een overeenkomst met de makelaar die dateerde van voor het nieuwe reglement (1 juli 2020). Bovendien zat Beerschot in de periode dat de twee transacties werden overgemaakt zonder legal counsel, waardoor er geen controle was uitgevoerd op gloednieuwe regels. “Groeipijntjes” vlak na een promotie, noemde vicevoorzitter en advocaat Walter Damen het. Sindsdien volgt de club de regels minutieus op. Daarom vroeg meester Damen om een milde straf.

De Disciplinaire Raad gaat in op dat verzoek. “De club wijt de begane inbreuken aan een samenloop van omstandigheden (“groeipijn” en ontslag legal counsel) zonder dat er sprake kan zijn van een doelbewust overtreden van de nieuwe regels”, klinkt het. “Er wordt niet betwist dat sedertdien de club stipt en voorbeeldig de reglementering volgt en de club benadrukt dat zij dit beslist ook in de toekomst nauwgezet zal doen.”