ECDC: “Meer coronabesmettingen en -doden in landen met lage vaccinatiegraad”

Europese landen die de komende weken versoepelingen doorvoeren en aan een lage vaccinatiegraad zitten, zijn gewaarschuwd. Omdat het coronavirus nog steeds sterk circuleert in Europa, lopen die landen vanaf nu tot eind november het risico op een aanzienlijke toename van het aantal coronabesmettingen, -ziekenhuisopnames en -sterfgevallen, zegt het ECDC.

Momenteel is 61 procent van de totale Europese bevolking volledig gevaccineerd. Drie landen, Malta, Portugal en IJsland, hebben meer dan 75 procent van hun bevolking volledig ingeënt. Het ECDC benadrukt dat er een groot verschil is in de vaccinatiegraad in de diverse Europese landen en regio’s, en zo blijft een groot deel van de bevolking vatbaar voor infecties.

Volgens het Europese centrum is vaccinatie tegen de seizoensgriep de komende weken ook essentieel, zeker voor kwetsbare bevolkingsgroepen en gezondheidsmedewerkers. Zo kan een mogelijke gecombineerde circulatie van beide virussen vermeden worden.