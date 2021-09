In helft van Afrikaanse landen 2 procent of minder gevaccineerd

Van de 54 Afrikaanse landen zijn er slechts vijftien die 10 procent of meer van hun bevolking hebben kunnen inenten. Bovendien is in de helft van de Afrikaanse landen 2 procent, of minder, ingeënt tegen het coronavirus. Dat meldt het Afrikaans bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die VN-organisatie had zich tot doel gesteld om tegen eind september in alle landen 10 procent van de bevolking ingeënt te hebben.