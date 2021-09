Twintiger al meer dan week in coma na messteek in hals

Brugge/Oostende

De 29-jarige Gus Hessels uit Brugge werd in een ondergrondse parking in Brussel neergestoken. De jongeman was er heel ernstig aan toe en ligt momenteel nog in coma. “Is hij in levensgevaar? Als ik hem zo zie liggen, denk ik dat wel. We kunnen alleen maar hopen dat alles weer goed komt”, klinkt het.